Моуринью оценил шансы "Аякса" выиграть Лигу Чемпионов

Известный португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением о шансах голландского "Аякса" стать победителем Лиги Чемпионов.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала "Аякс" на своем поле сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 1:1.

"Есть команды, которые всегда чувствуют определенную ответственность. Особенно, если у них есть богатая история. "Барселона", "Бавария", все английские коллективы участвуют в Лиге чемпионов ради титула. Про "Аякс" никто так не думает. Тем не менее, голландцы способны на него претендовать. Они играли с "Ювентусом" без страха и без давления, лишь желая показать все, на что они способны", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Напомним, что "Аякс" за свою историю четырежды выигрывал Лигу Чемпионов.

Ответный матч "Ювентус" - "Аякс" пройдет в Турине 17 апреля.

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