Моуринью оценил шансы на попадание "Манчестер Юнайтед" в Лигу Чемпионов



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, который ранее тренировал "Манчестер Юнайтед", не включил манкунианцев в число претендентов на попадание в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

"За топ-4 борются "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси" и "Эвертон". Также в гонке находятся "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед". "Вулвз" купили хорошего игрока, который помог им стать лучше. "Шеффилд" также усилился, побив клубный трансферный рекорд", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что в данный момент четвертое место занимает "Челси", который набрал 41 очко. Далее идут "Шеффилд Юнайтед" (39), "Тоттенхэм" (37), "Эвертон" (36), "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" (по 35) и "Арсенал" (31).

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