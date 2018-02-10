Моуринью оценил шансы "Ньюкасла" на сохранение прописки в АПЛ

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Моуринью оценил шансы "Ньюкасла" на сохранение прописки в АПЛ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Ньюкаслом".

"У них хорошая команда, и я думаю, что у них было отличное трансферное окно. Кенеди и Слимани - два футболиста, которых я очень хорошо знаю, они могут действительно усилить команду.

Бенитес знает, как набирать очки, поэтому будет трудно. Если вы спросите меня, думаю ли я, что "Ньюкасл" окажется в Чемпионшипе в следующем сезоне, я отвечу: "Ни за что". Думаю, они знают, как набрать очки, чтобы остаться в АПЛ" - цитирует Моуринью Sky Sports.

Поединок между "Ньюкаслом" и "МЮ" состоится завтра в 17:15 по московскому времени.

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