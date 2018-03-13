Моуринью оценил шансы Погба сыграть с "Севильей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил шансы полузащитника своей команды Поля Погба принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Пока не могу сказать, позволит ли здоровье выйти на поле Полю Погба. Решение примем сегодня. В понедельник он немного занимался с командой после того, как завершилась открытая часть тренировки" - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Севилья" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.

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