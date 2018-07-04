Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил шансы сборной Англии на выход в финал ЧМ-2018.

"Англия давно не доходила до четвертьфинала, и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У неё стопроцентный шанс выйти в финал" - сказал Моуринью.

Не пропустите: Линекер иронически прокомментировал проход сборной Англии в четвертьфинал ЧМ-2018. | http://soccernews.ru