Моуринью оценил шансы сборной Португалии на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил шансы сборной Португалии на Чемпионате Мира 2018 года.

"У Португалии интересный состав. Но без Роналду у них нет шансов, а с Роналду нет ничего невозможного" - цитирует Моуринью ESPN.

Напомним, что сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. На групповом этапе ЧМ-2018 подопечные Фернанду Сантуша сыграют с Испанией, Марокко и Ираном.

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