Моуринью оценил шансы "Тоттенхэма" стать чемпионом Англии в сезоне-2020/21
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о возможности команды стать чемпионом АПЛ по итогам этого розыгрыша.
"Эта команда могла бы стать чемпионом во многих европейских страна. Премьер-лигу сложно выиграть.
Можно провести отличный сезон, набрать много баллов, но вы знаете, что есть "Ливерпуль", "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Лестер", "Арсенал". Можно провести невероятный сезон и не стать чемпионами", - цитирует тренера Sky Sports.
После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" с 17 баллами занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лестера" на 1 очко.
Не пропустите: "Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" и возглавил таблицу АПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18