Моуринью оценил шансы "Тоттенхэма" стать чемпионом Англии в сезоне-2020/21

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о возможности команды стать чемпионом АПЛ по итогам этого розыгрыша.

"Эта команда могла бы стать чемпионом во многих европейских страна. Премьер-лигу сложно выиграть.

Можно провести отличный сезон, набрать много баллов, но вы знаете, что есть "Ливерпуль", "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Лестер", "Арсенал". Можно провести невероятный сезон и не стать чемпионами", - цитирует тренера Sky Sports.

После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" с 17 баллами занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лестера" на 1 очко.

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