Моуринью оценил шансы "Тоттенхэма" в матче Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг"

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Моуринью оценил шансы "Тоттенхэма" в матче Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что у его команды есть шанс на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг". Встреча состоится завтра, 10 марта. В первой игре "Тоттенхэм" проиграл на своем поле со счетом 0:1.

"К перерыву мы уступаем 0:1. Мы проигрывали 0:1 к перерыву и два дня назад. В этом сезоне с нами подобное уже случалось. Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по-разному. За нас в свои ворота могут забить даже игроки "РБ Лейпциг". Убежден, что "Тоттенхэм" не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с "Тоттенхэмом", - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

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