Моуринью оценил степень серьёзности травмы Кейна

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Моуринью оценил степень серьёзности травмы Кейна

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о повреждении форварда своей команды Харри Кейна.

Напомним, что звёздный англичанин травмировался во время вчерашнего матча 20-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (1:3).

"У него проблемы с обеими лодыжками. Первую травму он получил в результате неудачного отбора со стороны Тьяго [Алькантары], второй эпизод я не видел. Но это точно повреждения лодыжек, вторая хуже первой. Насколько я понимаю, он выбыл на несколько недель", - цитирует Моуринью BBC.

В этом сезоне 27-летний Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 29 матчей, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.

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