Моуринью оценил трансфер Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью оценил возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Единственное, что могу сказать, и это кажется мне чем-то логичным. Если "Ювентус" счастлив, если счастлив Криштиану и если счастлив "Манчестер Юнайтед", это идеальная сделка.

Думаю, о Криштиану говорить не приходится. Нет необходимости говорить что-то о футболисте, который играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении 20 лет", – отметил специалист.

Напомним, что Роналду подписал с "МЮ" контракт на два года.

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