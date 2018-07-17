Моуринью оценил уход Блинда из "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал переход голландского защитника Дейли Блинда в "Аякс".

"Хочу поблагодарить Блинда за все, что он делал для команды все эти годы. За 18 лет моей тренерской карьеры я нечасто встречал настолько профессиональных игроков. Блинд является стопроцентным профессионалом, как на поле, так и за его пределами. Работа с ним была удовольствием для меня. Желаю ему удачи в его родном клубе "Аяксе", - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист перешел в "Аякс" за 16 миллионов евро.

28-летний Блинд выступал за "МЮ" с 2014 года, провел за клуб 141 матч и забил 6 голов.

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