Моуринью оценил вероятность возвращения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил вероятность возвращения нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду на "Олд Траффорд".

"Мы никогда не думали об этом, так как Роналду ключевой игрок для "Реала". Кроме того, мадридцы очень сильны финансово, поэтому у нас нет оснований думать, что Криштиану может уйти. В своих клубах я никогда не приглашаю игроков, которых нельзя купить" - приводит слова Моуринью AS.

Напомним, что Роналду ранее грозился покинуть "Реал" из-за проблем с испанскими налоговыми органами.

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