Моуринью оценил вероятность возвращения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюкриштиану роналдуреал мадрид

Моуринью оценил вероятность возвращения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил вероятность возвращения нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду на "Олд Траффорд".

"Мы никогда не думали об этом, так как Роналду ключевой игрок для "Реала". Кроме того, мадридцы очень сильны финансово, поэтому у нас нет оснований думать, что Криштиану может уйти. В своих клубах я никогда не приглашаю игроков, которых нельзя купить" - приводит слова Моуринью AS.

Напомним, что Роналду ранее грозился покинуть "Реал" из-за проблем с испанскими налоговыми органами. 

Не пропустите: Моуринью рассказал о трансферных планах "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов