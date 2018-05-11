Моуринью оценил завоевание второго места в АПЛ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничейный результат с "Вест Хэмом" (0:0) в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии, который обеспечил его команде второе место по итогам сезона.
"Мы заняли второе место в Премьер-лиге. В этом сезоне за победу в этом фантастическом турнире боролись шесть команд. Меня не радует второе место, это не по мне. Но когда стало понятно, что нам не взять титул, то мы сделали максимум, чтобы стать вторыми.
Я не хочу критиковать нашу игру с "Вест Хэмом". На 80-й минуте мы решили, что очка будет достаточно, поэтому просто доиграли матч. Теперь наша цель - набрать 80 очков в этом сезоне. Капитаном в следующей встрече станит Каррик, для него это будет последний матч в карьере. Де Хеа отдохнет, а место в воротах займет Ромеро", - цитирует Моуринью BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30