Моуринью одержал 100-ю победу в еврокубках

Известный португальский тренер Жозе Моуринью выиграл юбилейный матч в еврокубковых турнирах.

Победа "Тоттенхэма" над пловдивским "Локомотивом" (2:1) в квалификации Лиги Европы стала для "Особенного" 100-й на евроарене.

Со "шпорами" Моуринью победил в еврокубках только второй раз, с остальными командами статистика следующая: "Челси" - 30, "Реал" - 24, "Манчестер Юнайтед" - 18, "Порту" - 16, "Интер" - 10.

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