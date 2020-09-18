Моуринью одержал 100-ю победу в еврокубках
Известный португальский тренер Жозе Моуринью выиграл юбилейный матч в еврокубковых турнирах.
Победа "Тоттенхэма" над пловдивским "Локомотивом" (2:1) в квалификации Лиги Европы стала для "Особенного" 100-й на евроарене.
Со "шпорами" Моуринью победил в еврокубках только второй раз, с остальными командами статистика следующая: "Челси" - 30, "Реал" - 24, "Манчестер Юнайтед" - 18, "Порту" - 16, "Интер" - 10.
Не пропустите: Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла. | http://soccernews.ru
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