Моуринью определил четырёх кандидатов на усиление обороны "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью составил шорт-лист из защитников, которых он хотел бы видеть в своей команде.

По информации The Express, в список "Особенного" вошли Рубен Диаш ("Бенфика"), Натан Аке ("Борнмут"), Макс Ааронс ("Норвич") и Бен Чилуэлл ("Лестер").

Также сообщается, что летом клуб, скорее всего, покинет Ян Вертонген, поэтому покупки одного из упомянутых игроков вряд ли будет достаточно.

По итогам 25 туров "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 37 очков.

Рыночная стоимость Диаша - 38 миллионов евро, Аке - 35 миллионов, Ааронса - 15 миллионов, Чилуэлла - 50 миллионов.

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