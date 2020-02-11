Моуринью определил четырёх кандидатов на усиление обороны "Тоттенхэма"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью составил шорт-лист из защитников, которых он хотел бы видеть в своей команде.
По информации The Express, в список "Особенного" вошли Рубен Диаш ("Бенфика"), Натан Аке ("Борнмут"), Макс Ааронс ("Норвич") и Бен Чилуэлл ("Лестер").
Также сообщается, что летом клуб, скорее всего, покинет Ян Вертонген, поэтому покупки одного из упомянутых игроков вряд ли будет достаточно.
По итогам 25 туров "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 37 очков.
Рыночная стоимость Диаша - 38 миллионов евро, Аке - 35 миллионов, Ааронса - 15 миллионов, Чилуэлла - 50 миллионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
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|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
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|Челси
|25
|41
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|Шеффилд Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
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|Вулверхэмптон
|25
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|10
|Арсенал Лондон
|25
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|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
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|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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|18