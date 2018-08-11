Моуринью определил две трансферные цели для "Манчестер Юнайтед" на зиму
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил две трансферные цели для своего клуба на следующую зиму.
Так, по сведениям Daily Express, в следующее трансферное окно наставник "красных дьяволов" желает заполучить в свою команду игроков двух лондонских клубов - защитника Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм") и вингера Виллиана ("Челси").
Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер". | soccernews.ru
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