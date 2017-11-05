Моуринью определил главную трансферную цель для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил главную трансферную цель для своего клуба.

Как информирует Calciomercato, наставник "красных дьяволов" идеальным подписантом для своей команды считает полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса. Однако подписать ключевого игрока королевского клуба "Юнайтед" будет весьма проблематично.

В нынешнем сезоне Кроос забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Реала". | soccernews.ru