Моуринью определил главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед" на лето
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил главную трансферную цель для своего клуба на ближайшее лето.
Так, по сведениям Manchester Evening News, приоритетным приобретением для "красных дьяволов" по окончанию текущего сезона станет полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич. За 23-летнего хавбека "орлов" "Юнайтед" будет готов выложить 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Лацио".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20