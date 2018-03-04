Моуринью определил главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед" на лето

Теги сергей милинкович-савичлациоманчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью определил главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед" на летоГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил главную трансферную цель для своего клуба на ближайшее лето.

Так, по сведениям Manchester Evening News, приоритетным приобретением для "красных дьяволов" по окончанию текущего сезона станет полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич. За 23-летнего хавбека "орлов" "Юнайтед" будет готов выложить 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Лацио".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира. | soccernews.ru

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