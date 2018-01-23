Моуринью определил новую трансферную цель для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил новую трансферную цель для своего клуба.

Так, по сведениям The Sun, после подписания форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса наставник "красных дьяволов" хочет заполучить в свою команду полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери. Португальский специалист уже попросил руководство "Юнайтед" подписать 26-летнего хавбека "орлят".

Напомним, "Арсенал" заинтересован в подписании защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru