Моуринью определил трех кандидатов на усиление полузащиты

"Манчестер Юнайтед" ведет поиски усиления линии полузащиты.

Как сообщает The Manchester Evening News, наставник "МЮ" Жозе Моуринью назвал клубу имена трех кандидатов. Это хавбек "Баварии" Артуро Видаль, полузащитник ПСЖ Марко Верратти и Тони Кроос из "Реала".

Отмечается, что самым вероятным считается трансфер Видаля, т. к. "Бавария" планирует расстаться с одним из своих полузащитников, из-за того, что летом в команду переберется Леон Горетцка.

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