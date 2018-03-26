Моуринью определился, каких игроков купит на вырученные от продажи Погба деньги
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил продать полузащитника своей команды Поля Погба.
Более того, португальский наставник уже определился, каких игроков он купит на вырученные от продажи звёздного француза деньги.
Как сообщает AS, по задумке Моуринью, состав "МЮ" должны пополнить два футболиста мадридского "Реала" - центральный защитник Рафаэль Варан и хавбек Тони Кроос.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20