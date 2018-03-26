Моуринью определился, каких игроков купит на вырученные от продажи Погба деньги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил продать полузащитника своей команды Поля Погба.

Более того, португальский наставник уже определился, каких игроков он купит на вырученные от продажи звёздного француза деньги.

Как сообщает AS, по задумке Моуринью, состав "МЮ" должны пополнить два футболиста мадридского "Реала" - центральный защитник Рафаэль Варан и хавбек Тони Кроос.

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