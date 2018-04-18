Моуринью определился с альтернативой Кроосу

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюнаполижоржиньореал мадридтони кроос

Моуринью определился с альтернативой КроосуГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с альтернативой полузащитнику мадридского "Реала" Тони Кроосу, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям Express, в случае, если ближайшим летом "красным дьяволам" не удастся заполучить в свои ряды ключевого игрока "сливочных", они планируют предпринять попытки приобрести хавбека "Наполи" Жоржиньо.

Напомним, Моуринью готов расстаться с четырьмя игроками. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов