Моуринью определился с альтернативой Кроосу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с альтернативой полузащитнику мадридского "Реала" Тони Кроосу, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям Express, в случае, если ближайшим летом "красным дьяволам" не удастся заполучить в свои ряды ключевого игрока "сливочных", они планируют предпринять попытки приобрести хавбека "Наполи" Жоржиньо.

Напомним, Моуринью готов расстаться с четырьмя игроками. | soccernews.ru