Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме"

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Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не намерен препятствовать уходу из клуба полузащитника Кристиана Эриксена.

Как сообщает Corriere dello Sport, если датчанин окончательно решил сменить команду, то португальский наставник не будет ему мешать.

Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года, сыграл 291 матч, забил 68 голов и сделал 87 ассистов.

Интерес к звёздному хавбеку, контракт которого со "шпорами" истекает по окончании сезона, проявляют "Ювентус", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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