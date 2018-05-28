Моуринью определился с будущим Мартиаля

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен удержать Антони Мартиаля.

Как сообщает Metro, португалец готов отпустить тех игроков, которые сами желают уйти. Однако от Мартиаля не было никаких комментариев касательно его будущего.

Ранее ходили слухи, что "МЮ" не отпустит Мартиаля в другой клуб АПЛ.

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