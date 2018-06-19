Моуринью определился с будущим Мартиаля

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Моуринью определился с будущим Мартиаля

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не желает расставаться с форвардом Антони Мартиалем.

Как сообщает Tribalfootball, португальский специалист намерен использовать игрока на правом фланге атаки. Таким образом, Мартиаль будет получать регулярную игровую практику, несмотря на наличие в составе Алексиса Санчеса.

Соглашение Мартиаля с "МЮ" истекает летом 2019 года.

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