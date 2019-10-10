Моуринью определился с новым клубом

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Моуринью определился с новым клубом

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола рассказал, почему португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить "ткачей".

"Мы переписывались с ним, получилась приятная беседа. Он не принял моё предложение, потому что уже определился со своим новым клубом", - цитирует Ола The Sun.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался работать в "Лионе", поскольку ждёт предложений из АПЛ.

Также появлялась информация, что "Особенный" ожидает увольнения Зинедина Зидана из мадридского "Реала".

Не пропустите: Моуринью готов возглавить "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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