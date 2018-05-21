Моуринью определился с первым приобретением на лето

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Моуринью определился с первым приобретением на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с первым приобретением на лето, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в первую очередь португальский наставник рассчитывает подписать защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.

Далее "МЮ" по указанию Моуринью будет вести переговоры по трансферам Жоржиньо ("Наполи"), Фреда ("Шахтёр"), Жана-Мишеля Сери ("Ницца"), Алекса Сандро ("Ювентус") и Гарета Бэйла ("Реал").

Всего на летние покупки "красные дьяволы" могут потратить порядка 290 миллионов евро.  

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