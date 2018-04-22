Моуринью определился с позицией по Мартиалю

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль летом может покинуть клуб.

Как сообщает The Sun, наставник манкунианцев Жозе Моуринью не будет препятствовать уходу игрока. Соглашение Мартиаля с клубом истекает в июне 2019 года.

В этом сезоне Мартиаль провел 42 игры, отметился 11 голами и 10 ассистами.

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