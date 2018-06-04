Моуринью определился с приоритетным кандидатом на усиление линии обороны "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтеджозе моуриньюрафаэль варан

Моуринью определился с приоритетным кандидатом на усиление линии обороны "Манчестер Юнайтед"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с приоритетным кандидатом на усиление линии обороны своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом наставник "красных дьяволов" предпримет попытки подписать защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана. В 25-летнем беке "сливочных" португальский специалист видит игрока, который способен стать одним из лидеров своей команды,

В завершившемся сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Реал".

Напомним, Фред уже прибыл в расположение "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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