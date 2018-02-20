Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену Каррику

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену полузащитнику своей команды Майклу Каррику, который ближайшим летом завершит карьеру игрока.

Так, по сведениям readmanutd.com, альтернативой 36-летнему хавбеку наставник "красных дьяволов" определил Тони Крооса из мадридского "Реала". Подписать немца "Юнайтед" постарается в ближайшее межсезонье.

В нынешнем сезоне Кроос забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, Лангле высказался о предстоящем матче против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru