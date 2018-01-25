Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену Шоу

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену своему защитнику Люку Шоу.

Так, по сведениям Manchester Evening News, в случае продаже своего 22-летнего бека следующим летом, "красные дьяволы" будут готовы предпринять попытки заполучить Алекса Сандро из туринского "Ювентуса", трансфер которого может стоить порядка 60-70 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Реала". | soccernews.ru