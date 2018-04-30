Моуринью определился с приоритетным подписанием на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с приоритетным подписанием на ближайшее лето для своей команды.

Так, по сведениям Daily Star, главной трансферной целью для "красных дьяволов" станет защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро. Главным конкурентом "Юнайтед" в борьбе за бразильца будет лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за "Ювентус".

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал". | soccernews.ru