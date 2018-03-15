Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на лето

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на летоГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на ближайшее лето.

Так, по сведениям global.espn.com, в межсезонье наставник "красных дьяволов" рассчитывает подписать игрока в центр обороны, предположительно Самюэля Умтити ("Барселона") или Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм"), полузащитника Марко Верратти (ПСЖ) и вингера Виллиана ("Челси").

Напомним, игроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с Моуринью. | soccernews.ru

комментарии
арсенал

Странное дело, место того, чтоб уволить Моура, руководство собирается еще 3-4 топ игроков закупить. МЮ укомплектованная команда. Только тренер НЕ тот! Неужели состав Севильи сильнее МЮ? Моура давно пора в Китай. А Томаса Тухелья на его место! Моур думает только о закупке топ -игроков, а не о футболе. Он бездарный тренер. Ему даже Месси с Суаресом и Неймаром не помогут.

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