Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на ближайшее лето.

Так, по сведениям global.espn.com, в межсезонье наставник "красных дьяволов" рассчитывает подписать игрока в центр обороны, предположительно Самюэля Умтити ("Барселона") или Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм"), полузащитника Марко Верратти (ПСЖ) и вингера Виллиана ("Челси").

Напомним, игроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с Моуринью. | soccernews.ru