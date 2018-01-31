Моуринью определился с трансферными приоритетами на лето

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с трансферными приоритетами своего клуба на следующее лето.

Так, по сведениям The Sun, по окончанию текущего сезона главной задачей для наставника "красных дьяволов" станет приобретение игрока в центр поля, что продиктовано завершением карьеры Майклом Карриком и возможным уходом из команды Маруана Феллаини. Предпочтительными кандидатами на замену своему ветерану и бельгийцу португальский специалист уже определил Жана-Мишеля Серри ("Ницца") и Фреда ("Шахтер").

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Тоттенхэма". | soccernews.ru