Моуринью определился с заменой для Каррика: на прицеле хавбеки "Ромы" и "Атлетико"

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Моуринью определился с заменой для Каррика: на прицеле хавбеки "Ромы" и "Атлетико"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой для полузащитника своей команды Майкла Каррика.

Как информирует Star, в качестве альтернативы своему ветерану наставник "красных дьяволов" определил Раджу Наингголана из итальянской "Ромы" и Сауля Ньигеса из мадридского "Атлетико". Скауты "Юнайтед" уже просмотрели игру обоих исполнителей в очном матче "волков" и "матрасников" в Лиге Чемпионов.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Эвертона". | soccernews.ru

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