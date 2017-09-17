Моуринью определился с заменой для Каррика: на прицеле хавбеки "Ромы" и "Атлетико"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой для полузащитника своей команды Майкла Каррика.

Как информирует Star, в качестве альтернативы своему ветерану наставник "красных дьяволов" определил Раджу Наингголана из итальянской "Ромы" и Сауля Ньигеса из мадридского "Атлетико". Скауты "Юнайтед" уже просмотрели игру обоих исполнителей в очном матче "волков" и "матрасников" в Лиге Чемпионов.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Эвертона". | soccernews.ru