Моуринью определился с заменой для Мартиаля

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюантони мартиальаяксджастин клюйверт

Моуринью определился с заменой для Мартиаля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой для вингера Антони Мартиаля.

Как сообщает The Guardian, наставник "красных дьяволов" рассчитывает подписать атакующего полузащитника "Аякса" Джастина Клюйверта, который пока не может договориться со своим клубом о продлении контракта.

В этом сезоне 19-летний Клюйверт сыграл за "Аякс" 36 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. 

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