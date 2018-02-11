Моуринью опровергает слухи о возможном уходе Де Хеа в "Реал"

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Моуринью опровергает слухи о возможном уходе Де Хеа в "Реал"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном трансфере Давида Де Хеа в "Реал".

"Неужели вы думаете, что клуб, стремящийся приглашать сильнейших футболистов, будет продавать сильнейших игроков? В этом же нет смысла. Если вы хотите достичь высокого уровня, надо покупать лучших, как мы и поступили в случаях с Санчесом, Матичем и Погба. Не нужно их отпускать" - приводит слова Моуринью Goal.com.

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