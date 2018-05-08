Моуринью оштрафован за уклонение от уплаты налогов



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пошел на сделку с испанским правосудием по иску об уклонении от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, португальский специалист будет вынужден заплатить 800 тысяч евро в качестве штрафа и сможет избежать тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

55-летний Моуринью обвиняется в том, что в 2011-2012 годах он скрыл получение 3,3 млн евро за использование имиджевых прав. В то время он возглавлял "Реал".

Стоит отметить, что 2015 году португалец уже платил подобный штраф, но тогда он составил 4,5 миллиона евро.

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