Моуринью остался недоволен мячом в матче с "Мидлсбро"

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Моуринью остался недоволен мячом в матче с "Мидлсбро"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о мяче, который использовался в игре Кубка Англии против "Мидлсбро" (1:1).

"Этот мяч больше подходит для пляжного футбола. Он слишком легкий. Думаю, это влияет на игру футболистов. Однако это не может служить оправданием", - приводит слова Моуринью ВВС.

Отметим, что безвыигрышная серия "шпор" уже длится три матча.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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