Моуринью остался недоволен победой над софийским ЦСКА со счетом 5:1
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу в Лиги конференций над софийским ЦСКА со счетом 5:1.
"Мы не очень хорошо играли. Мы уже говорили, что если мы теперь команда, когда выигрываем, то должны оставаться командой и в поражениях.
Результатом я доволен, но не игрой. Качество игры мне не понравилось. В полузащите было мало интенсивности, крайние защитники не так сильно прессинговали. В оборонительных единоборствах мы часто проигрывали.
Не могу сказать, что мы играли плохо, но не заслужили победы 5:1, это тяжелый результат для нашего соперника", – сказал Моуринью.
Также не пропустите: Василий Уткин поделился мнением о "Спартаке" в матче с "Легией". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ла Лига представила новый логотип Эль Класико
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября
-
"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"
Лента новостей
-
Два футболиста "Тоттенхэма" могут не сыграть с "Челси" из-за повреждений
-
В Кремле позитивно оценили предложенную Hypercube реформу российского футбола
-
Ла Лига представила новый логотип Эль Класико
-
Моуринью остался недоволен победой над софийским ЦСКА со счетом 5:1
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана
-
Василий Уткин поделился мнением о "Спартаке" в матче с "Легией"
-
Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна
-
Баринов прокомментировал ничью с "Марселем"
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
1
Смородская: "Стыдно только за "Спартак"
-
Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября
-
Агенты Бакаева отреагировали на информацию о требованиях игрока касательно зарплаты в "Спартаке"
-
"Барселона" и Дембеле обсуждают детали нового контракта
-
Николич прокомментировал результат матча с "Марселем"
-
"Рома" Моуринью разгромила ЦСКА Софию в Лиге конференций
-
"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"
-
Дом футболиста "Челси" ограбили во время игры с "Зенитом"
-
Ибрагимович высказался о Суперлиге
-
Араухо близок к продлению контракта с "Барселоной"
-
"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17