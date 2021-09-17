Моуринью остался недоволен победой над софийским ЦСКА со счетом 5:1

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Моуринью остался недоволен победой над софийским ЦСКА со счетом 5:1Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу в Лиги конференций над софийским ЦСКА со счетом 5:1.

"Мы не очень хорошо играли. Мы уже говорили, что если мы теперь команда, когда выигрываем, то должны оставаться командой и в поражениях.

Результатом я доволен, но не игрой. Качество игры мне не понравилось. В полузащите было мало интенсивности, крайние защитники не так сильно прессинговали. В оборонительных единоборствах мы часто проигрывали.

Не могу сказать, что мы играли плохо, но не заслужили победы 5:1, это тяжелый результат для нашего соперника", – сказал Моуринью.

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