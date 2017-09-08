Моуринью остался разочарован решением одного из своих игроков

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюандреас перейраваленсия

Моуринью остался разочарован решением одного из своих игроковГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался разочарован решением полузащитника своей команды Андреаса Перейры, который отправился в аренду в испанскую "Валенсию".

"Уход Андреаса является его решением, но я не согласен с ним. Я не думаю, что это решение является лучшим выбором для него, его решение разочаровывает меня. Андреас имеет потенциал, чтобы бороться за место, игровое время и быть игроком "Манчестер Юнайтед"... Он должен быть готов бороться за свое место в команде, и я разочарован тем, что он ушел", - цитирует наставника "красных дьяволов" FootMercato.

Напомним, в 1996-м году Зидан мог перейти в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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