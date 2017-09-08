Моуринью остался разочарован решением одного из своих игроков

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался разочарован решением полузащитника своей команды Андреаса Перейры, который отправился в аренду в испанскую "Валенсию".

" Уход Андреаса является его решением, но я не согласен с ним. Я не думаю, что это решение является лучшим выбором для него, его решение разочаровывает меня. Андреас имеет потенциал, чтобы бороться за место, игровое время и быть игроком "Манчестер Юнайтед"... Он должен быть готов бороться за свое место в команде, и я разочарован тем, что он ушел ", - цитирует наставника "красных дьяволов" FootMercato.

Напомним, в 1996-м году Зидан мог перейти в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru