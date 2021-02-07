Моуринью остыл к Бэйлу. Игрок, вероятно, вернется в "Реал"

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Моуринью остыл к Бэйлу. Игрок, вероятно, вернется в "Реал"Форвард "Реала" Гарет Бэйл, который выступает на правах аренды в "Тоттенхэме", пока не может впечатлить главного тренера "шпор" Жозе Моуринью.

Авторитетное издание As сообщает, что португалец устал от нападающего.

Об этом говорит малое количество игрового времени, получаемое валлийцем. В матче против "Челси" Моуринью, не смотря на то, что команда проигрывала, выпустил всех номинальных игроков атаки, кроме Бэйла. За несколько минут до конца матча форвард прекратил разминку и сидел на лавке запасных.

Лондонцы, очевидно, не будут выкупать футболиста или продлевать его аренду. Скорее всего, он вернется в "Реал" летом этого года. 

Напомним, 31-летний нападающий в текущем сезоне сыграл только 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

Читать также: Моуринью настаивает, что может завоевать титул "Тоттенхэмом" | http://soccernews.ru
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