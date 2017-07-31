Моуринью отдал предпочтение игроку из Серии А перед Бэйлом

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюгарет бэйлреал мадридинтер миланиван перишич

Моуринью отдал предпочтение игроку из Серии А перед БэйломГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отдал предпочтение вингеру миланского "Интера" Ивану Перишичу перед его коллегой по амплуа Гаретом Бэйлом из мадридского "Реала".

Как информирует английская пресса, наставник "красных дьяволов" решил отказаться от идеи приобретения одного из лидеров королевского клуба в пользу трансфера 28-летнего хорвата, стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, Моуринью исключил переход Феллаини в "Галатасарай". | soccernews.ru

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