Моуринью отказал "Бенфике"

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Моуринью отказал "Бенфике"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отклонил предложение "Бенфики" возглавить  клуб. Об этом информирует AS.

По информации источника, португальский клуб недавно уволил главного тренера Руя Витории. Сообщается, что Моуринью отклонил предложение.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Моуринью с поста главного тренера. 

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Mutaloff
Mutaloff

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