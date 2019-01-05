Моуринью отказал "Бенфике"
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отклонил предложение "Бенфики" возглавить клуб. Об этом информирует AS.
По информации источника, португальский клуб недавно уволил главного тренера Руя Витории. Сообщается, что Моуринью отклонил предложение.
Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Моуринью с поста главного тренера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30