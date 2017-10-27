Моуринью отказался говорить о травме Кейна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем десятого тура АПЛ против "Тоттенхэма" не захотел обсуждать травму лидера "шпор" Харри Кейна, который не поможет своей команде на "Олд Траффорд".

"Я уже знаю вопрос, поэтому не задавайте мне его, я и так отвечу. Я не обсуждаю травмированных игроков, поэтому не спрашивайте меня о Харри Кейне. Если начну говорить о Кейне, то надо будет вспомнить и о Ибрагимовиче, о Погба, о Рохо и о Кэррике. Поэтому на эту тему я не говорю. Следующий вопрос" - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.

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