Моуринью отказался комментировать своё увольнение из "Тоттенхэма"

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Моуринью отказался комментировать своё увольнение из "Тоттенхэма"

Фото Reuters / Toby Melville

Бывший наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не захотел обсуждать с журналистами своё увольнение из лондонского клуба.

"Справедлива ли моя отставка? Вы меня знаете. Я ничего не скажу. Я не нуждаюсь в отдыхе. Мне не нужна пауза, чтобы перезарядить батарейки. Я всегда в футболе", - цитирует португальца Sky Sports.

Моуринью возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2019 по апрель 2021 года и не выиграл с командой ни одного трофея.

"Шпоры" занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Также они сыграют в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

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