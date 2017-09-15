Моуринью отказался от идеи приобретения Варана

Теги рафаэль варанманчестер юнайтедреал мадриджозе моуринью

Моуринью отказался от идеи приобретения ВаранаГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался от идеи приобретения защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана.

Как информирует испанская пресса, 24-летний бек "сливочных" долгое время являлся одной из приоритетных трансферных целей наставника "красных дьяволов". Однако регулярные проблемы француза со здоровьем вынудили португальского специалиста пересмотреть свои взгляды и исключить возможный переезд футболиста в Манчестер.

Напомним, в PlayStation знатно потроллили Моуринью. | soccernews.ru

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