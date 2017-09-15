Моуринью отказался от идеи приобретения Варана

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался от идеи приобретения защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана.

Как информирует испанская пресса, 24-летний бек "сливочных" долгое время являлся одной из приоритетных трансферных целей наставника "красных дьяволов". Однако регулярные проблемы француза со здоровьем вынудили португальского специалиста пересмотреть свои взгляды и исключить возможный переезд футболиста в Манчестер.

Напомним, в PlayStation знатно потроллили Моуринью. | soccernews.ru