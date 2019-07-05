Моуринью отказался от работы в "Гуанчжоу Эвергранд"
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался от предложения возглавить китайский "Гуанчжоу Эвергранд" по семейным обстоятельствам, передает TheGuardian.
По данным источника, 56-летнему специалисту предлагали оклад в размере 16,5 миллиона евро. Такая же зарплата была у португальца в "Манчестер Юнайтед".
Ранее Моуринью заявлял, что хотел бы поработать с национальной командой и не обязательно с Португалией.
Напомним, что последним местом работы 56-летнего Моуринью был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в октябре прошлого года. Также он тренировал такие известные клубы, как "Бенфику", "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16