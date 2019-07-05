Моуринью отказался от работы в "Гуанчжоу Эвергранд"

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Моуринью отказался от работы в "Гуанчжоу Эвергранд"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался от предложения возглавить китайский "Гуанчжоу Эвергранд" по семейным обстоятельствам, передает TheGuardian.

По данным источника, 56-летнему специалисту предлагали оклад в размере 16,5 миллиона евро. Такая же зарплата была у португальца в "Манчестер Юнайтед".

Ранее Моуринью заявлял, что хотел бы поработать с национальной командой и не обязательно с Португалией. 

Напомним, что последним местом работы 56-летнего Моуринью был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в октябре прошлого года. Также он тренировал такие известные клубы, как "Бенфику", "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

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