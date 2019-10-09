Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона"

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить "Лион". Об этом сообщает RMC Sport.

По данным издания, владелец французского клуба Жан-Мишель Ола позвонил Моуринью, чтобы предложить ему возглавить "Лион", однако тот отказался. Португалец заявил, что ждет предложений из АПЛ.

Теперь "Лион" планирует встретится с Лораном Бланом, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество.

Французский клуб остается без главного тренера на данный момент. В турнирной таблице Лиги 1 команда идет на 14 месте.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить "Тоттенхэм" в случае увольнения Маурисио Почеттино.

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