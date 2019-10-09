Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона"

1 Теги лионжозе моуриньютоттенхэмлоран блан

Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона"

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить "Лион". Об этом сообщает RMC Sport.

По данным издания, владелец французского клуба Жан-Мишель Ола позвонил Моуринью, чтобы предложить ему возглавить "Лион", однако тот отказался. Португалец заявил, что ждет предложений из АПЛ.

Теперь "Лион" планирует встретится с Лораном Бланом, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество.

Французский клуб остается без главного тренера на данный момент. В турнирной таблице Лиги 1 команда идет на 14 месте.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить "Тоттенхэм" в случае увольнения Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Сампаоли хочет возглавить "Лион"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Владелец французского клуба Жан-Мишель Ола позвонил Моуринью, чтобы предложить ему возглавить "Лион", однако тот отказался. Португалец заявил, что сначала хочет наказать Хрыстю за клевету..

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 9 21
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 9 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 9 9
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Тулуза Тулуза 9 9
19 Дижон Дижон 9 8
20 Метц Метц 9 8
Полная таблица

топ-5 тегов