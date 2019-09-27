Моуринью отклонил предложение двух клубов и ждет приглашения от "Реала"

1 Теги реал мадриджозе моуриньюмиланмонако

Моуринью отклонил предложение двух клубов и ждет приглашения от "Реала"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью намерен продолжить карьеру только в "Реале".

По сведениям Goal.com, за прошедшие пять месяцев "особенный" отклонил предложения "Милана", "Монако", "Лилля", "Вольфсбурга" и "Шальке". Ранее португалец был заинтересован в работе в ПСЖ, "Баварии", "Ювентусе" и "Тоттенхэме", однако сейчас ему интересна работа только в мадридском клубе.

Напомним, что Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Последним его местом работы был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" может уволить Зинедина Зидана, если команда продолжить показывать неубедительные выступления.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мне бы хотелось видеть Моура во главе Реала в будущем. Что уж лукавить, это мой любимый тренер, за все время. Именно с ним, классико было тотальной войной. Первые матчи он провалил, но я хорошо помню матчи с барселоной, где каталонцы даже пикнуть боялись, так как на каждом участке поля, была борьба за каждый сантиметр.

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