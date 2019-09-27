Моуринью отклонил предложение двух клубов и ждет приглашения от "Реала"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью намерен продолжить карьеру только в "Реале".

По сведениям Goal.com, за прошедшие пять месяцев "особенный" отклонил предложения "Милана", "Монако", "Лилля", "Вольфсбурга" и "Шальке". Ранее португалец был заинтересован в работе в ПСЖ, "Баварии", "Ювентусе" и "Тоттенхэме", однако сейчас ему интересна работа только в мадридском клубе.

Напомним, что Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Последним его местом работы был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" может уволить Зинедина Зидана, если команда продолжить показывать неубедительные выступления.

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